Diyarbakır'da yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, işlem yapılan 161 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son 10 günde gerçekleştirilen çalışmalarda; 24 kilo skunk/esrar, 546 gram metamfetamin, 497 adet sentetik ecza hap, 391 adet ekstazi hap, 205 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 53 adet mermi ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 161 şüpheli şahsa işlem yapılmış olup adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 20 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.