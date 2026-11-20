DİYARBAKIR’da aralarında husumet bulunan iki grup, trafikte birbirini takip ettikten sonra araçlarından inip kavga etti. Tabancaların da kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı, 5 araçta hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 563’üncü Sokak’ta meydana geldi. Aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan iki grup, trafikte araçlarıyla birbirlerini takip etmeye başladı. Sokakta araçlarını durdurup inen taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirini darbettiği ve yanlarındaki tabancalarla ateş açtığı kavgada, 3 kişi yaralandı. Olayda, park halindeki 2 araç ile birlikte toplam 5 araçta hasar oluştu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri, 1 dolu şarjör ele geçirdi.

Olayla ilgili bazı kişiler gözaltına alınırken, kavga sonrası yaşanan panik anları cep telefonuyla kaydedildi.