Diyarbakır'da sis etkili oldu
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Giriş: 20.11.2026 - 13:12 Güncelleme:
Diyarbakır'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
Kentin bir bölümünde sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı.
Sis, Diyarbakır-Elazığ kara yolunda görüş mesafesini düşürdü.
Bazı sürücüler, araçlarının sis farlarını yakarak trafikte dikkatli ilerledi.
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