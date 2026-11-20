Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur ve sis, yer yer etkisini artırdı. Görüş mesafesini olumsuz etkileyen yağmur ve sis nedeniyle sürücüler, araçlarının farlarını yakarak, takip mesafesini koruyup trafikte dikkatli ilerledi. Sis nedeni ile hava yolunda da aksamalar meydana geldi. Bazı uçak seferlerinde rötar yaşandı.

Diyarbakır’da sabah saatlerinde başlayan yağmur ve ardından oluşan sis hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü kentte uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldi.

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