Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından topa sahip olma çalışması yaptı ve çift kale maç oynadı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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