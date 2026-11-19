MHP Diyarbakır İl Başkanı Hasan Özcoşkun, 8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nı ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcoşkun, Türkiye'nin farklı illerinden yöresel ürünlerin ve geleneksel lezzetlerin sergilendiği fuarda stantları gezerek ürünleri inceledi.

Diyarbakır standını da ziyaret eden Özcoşkun, burada kentin yöresel lezzetlerinden ciğer kebabını pişirdi.

Açıklamada, Özcoşkun'un Diyarbakır'ın köklü mutfak kültürünün yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerine ait lezzetlerin tanıtılmasına imkan sağlayan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiği belirtildi.