Diyarbakır'da refüje çarpan panelvandaki 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da panelvanın refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Giriş: 19.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
Diyarbakır'da panelvanın refüje çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DM 3752 plakalı panelvan, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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