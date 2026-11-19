Kaza, sabah saatlerinde Bismil ilçesine bağlı kırsal Kağıtlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Silvan ilçesinden kent merkezine gitmek için yola çıkan 21 AES 771 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada otobüsteki 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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