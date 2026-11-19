Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 HJ 6439 plakalı otomobil seyir halinde yanmaya başladı.
Yangında, araçtaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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