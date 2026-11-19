Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, sohbet esnasında öğrendiği bilgi ile 84 yaşına giren vatandaşa sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İl Emniyet Müdürümüz Murat Mutlu, vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbet esnasında kimliğinden doğum günü olduğunu öğrendiği Salih Kaya amcamıza küçük bir sürpriz yaptı. 84 yaşına giren Salih amcamız, hayatı boyunca ilk kez doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşadı. Salih amcamızın yüzündeki tebessüm, bu samimi sohbetten geriye kalan en güzel hatıra oldu. Doğum gününü kutluyor, kendisine sağlıklı ve huzurlu nice yıllar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.