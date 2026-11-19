Edinilen bilgilere göre, ilçenin Talaytepe Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, otomobilden inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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