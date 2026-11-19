Ekiplerce teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki gizli bölmede 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine Diyarbakır-Mardin kara yolu TRT Jandarma Uygulama Noktası'nda bir tır durduruldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.