GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'ten Gürcistan'a tekstil ürünü taşıyan M.B. idaresindeki 06 DZH 66 plakalı tır, dün gece Diyarbakır-Bingöl kara yolunun Fis Ovası mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun Bingöl istikametine giden yönü ulaşıma kapandı.
Bingöl yönüne giden araçlar için ulaşım alternatif yoldan sağlandı.
Aracı yoldan kaldırma çalışmaları için bölgeye 2 vinç ile 2 tır sevk edildi.
İçindeki ürünlerin bölgeye gelen tırlara nakledilmesinin ardından vinçler yardımıyla kaldırılan araç yolun kenarına çekildi.
Yol, Karayolları ekibinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.
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