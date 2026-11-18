Yol, Karayolları ekibinin yaptığı temizlik çalışmasının ardından kontrollü bir şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Aracı yoldan kaldırma çalışmaları için bölgeye 2 vinç ile 2 tır sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.