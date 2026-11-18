Olay dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil refüje çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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