İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır ile otomobil, Diyarbakır-Batman kara yolunun kırsal Yuvacık Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

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