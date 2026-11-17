Diyarbakır'da düzenlenen "8. Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı" törenle açıldı.

Diyarbakır Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Valilik, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ticaret Borsası, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası ve Dicle Üniversitesinin desteğiyle Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 62 ilden 172 firma katıldı.

Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, açılışta yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın Türkiye'nin en kadim, tarihi ve kültürel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

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Tanrıkulu, "Kentteki kültürümüzün önemli bir parçası da lezzetlerimiz. Bu lezzetlerin hem bölgeye hem de Türkiye'ye tanıtımı bakımından bu fuar gerçekten çok değerli ve önemli. Aynı zamanda Türkiye'nin değişik yerlerinden Diyarbakır'a gelen önemli lezzetler de burada. Fuarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan da Diyarbakır'ın Türkiye'de tarımda lider konumda bir kent olduğunu dile getirdi.

Alan, şunları kaydetti:

"Yaş koza üretiminin yüzde 74'ü Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapılmakta ve Türkiye'de birinci. Diyarbakır 17 bin 44 mandayla ikinci, mercimek üretiminde ikinci, pamuk üretiminde ikinci, buğday üretiminde üçüncü, büyükbaş hayvancılıkta beşinci, küçükbaş hayvancılıkta da dördüncü sırada yer almaktadır. Gerçekten tarım, bitkisel üretim ve hayvancılığa baktığımızda Diyarbakır'ın çok önde olduğunu görüyoruz. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının yatırıma tescil edilen ürünleri var. Kentimizde üretilen ürünlerin Türkiye ve dünyaya tanıtımı için büyük önem verilmektedir."

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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş da binlerce yıllık tarihi, kültürel mirası ve zengin mutfağıyla Mezopotamya'nın kalbinde yer alan Diyarbakır'da, Türkiye'nin dört bir yanından gelen lezzetleri ve üreticileri buluşturduklarını söyledi.

Arslantaş, "Bu yıl 62 ilimizden 172 firma, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesine ait ürün ve lezzetleri Diyarbakır'da bir araya getiriyor. Son 2 yıldır kendi alanında Türkiye'nin en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyonumuz, geçtiğimiz yıl 370 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayarak kentimizin ve bölgemizin önemli ekonomik ve kültürel buluşmalarından biri haline gelmiştir. Kentimizin üretim, ticaret, turizm ve fuarcılık alanlarında gelişmesini önemsiyoruz. 62 ilden 172 firmanın kentimizde buluşması, Diyarbakır'ın ticari çekim gücünün önemli bir göstergesidir. Hedefimiz, bu başarıyı büyüterek şehrimizi gastronomi ve fuarcılık alanında ülkemizin önde gelen merkezlerinden biri haline getirmektir." dedi.

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Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de Diyarbakır'ın, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, kültürel zenginliğini mutfağına ve üretim geleneğine taşımış kadim bir şehir olduğunu ifade etti.

Yeşil, "Diyarbakır'ı yalnızca geçmişiyle anılan kadim bir şehir olarak değil üretimiyle, gastronomisiyle, ticaretiyle ve kültürel zenginliğiyle Mezopotamya'dan Avrupa'ya, oradan da dünyaya açılan güçlü bir marka şehir olarak görmek istiyoruz. İnanıyoruz ki Diyarbakır'ın sahip olduğu değerler, dünya çapında tanınmayı ve hak ettiği yere ulaşmayı fazlasıyla hak etmektedir." diye konuştu.

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Konuşmaların ardından 51 metrelik coğrafi işaret tescilli Diyarbakır örgü peyniri ve kurdele kesilerek fuarın açılışı yapıldı, katılımcılar stantları gezdi.

Açılışa, bölge illerinden oda ve borsa başkanları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, fuar alanında sergilenen ürünlerin etiketleri ve saklama koşulları denetlendi, mevzuata uygunluğun tespit edilmesi amacıyla incelenmek üzere çeşitli ürün gruplarından numuneler alındı.

Fuar, 6 gün süreyle ziyarete açık olacak.