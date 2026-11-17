DİYARBAKIR merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Rüşvet' ve 'İrtikap' suçlarına yönelik, 13 Kasım'da Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında 9 kamu görevlisinin de olduğu 71 şüpheliye yönelik operasyonda 70 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Soruşturmada, 42 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahipleri, çalışanları ve yakınları ile Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) görevlileri arasında yaklaşık 18 milyon liralık para hareketi tespit edildi.

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USULSÜZ ONAY VE ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ ORTAYA ÇIKTI

İncelemelerde, RAM bünyesindeki bazı kamu personelinin menfaat karşılığı, engelli öğrencileri anlaşmalı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönlendirdiği belirlendi. Öğrencilerin randevu başvurularının alınmadığı, kurul tarafından reddedilen başvuruların para karşılığı onaylandığı, ders saatlerinin gerçeğe aykırı şekilde yüksek gösterildiği ve eğitimlere katılmayan öğrencilerin katılmış gibi kaydedildiği saptandı. Ayrıca kurum müdürü ile bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri arasında ortaklık sözleşmesi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 37'si savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 33 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 21'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.