Olay, sabah saatlerinde Kocaköy ilçesi Günalan Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kocaköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.