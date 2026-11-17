Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla yürüttüğü ilaçlama çalışmaları kapsamında kışlak mücadelesini başlattı. Kapalı alanlar, rögarlar ve fosseptiklerde çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlara bodrumlarda biriken yağmur sularını tahliye etme çağrısında bulundu.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, hastalık taşıyan haşerelere ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilen diğer türlere yönelik yıl boyunca sürdürdüğü mücadeleye kış döneminde de devam ediyor. Kasım ayı itibarıyla başlayan kışlak mücadelesi kapsamında, bu türlerin barınma ve üreme alanlarına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Kültürel, kimyasal, biyolojik ve fiziksel mücadele yöntemlerini birlikte uygulayan ekipler, çalışmalarını hedef türlerin yaşam döngülerini dikkate alarak planlıyor. Kışlak mücadelesinde kapalı alanlar, rögarlar ve fosseptikler başta olmak üzere belirlenen noktalarda uygulamalar gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama faaliyetlerini 275 personel ve 69 araçla 17 ilçede yılın 12 ayı kesintisiz sürdürüyor. Çalışmalarda 61 holder cihazı, 55 atomizör, 8 ULV ve 3 mistblower cihazı kullanılıyor. Halk sağlığı açısından risk oluşturabilen sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene, akrep ve benzeri canlılara yönelik çalışmalarla, bu türlerin popülasyonlarının kontrol altında tutulması, çevre ve toplum sağlığının korunması amaçlanıyor. Sivrisinek larvalarına yönelik mücadelede kanalizasyon hatları, sazlıklar, su birikintileri, bodrum suları, fosseptikler ve havuzlar gibi üreme alanlarında periyodik kontroller yapılıyor. Karasinek larvalarına karşı ise hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, ahırlar, organik atık depolama alanları, çöp konteynerleri ve çöp aktarma istasyonlarında kontrol ve larvasit uygulamaları gerçekleştiriliyor.

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Çalışmalara ilişkin bilgi veren Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü İlaçlama Birim Şefi Bülent Göngörmüş, hastalık taşıyan haşerelere yönelik çalışmalarını farklı mücadele yöntemleriyle sürdürdüklerini belirtti. Geçen kış dönemindeki yoğun yağışların yeni üreme alanları oluşturduğuna dikkat çeken Göngörmüş, "İlkbahar ve yaz döneminde vardiyalarımızı neredeyse günün 24 saatine yayarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu açıdan verimli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Bu ay itibarıyla kışlak mücadele dönemini başlattık. Bu süreçte kapalı alanlar, rögarlar ve fosseptiklerde çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

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Mücadelenin etkin biçimde yürütülmesinde vatandaşların katkısının da önemli olduğunu vurgulayan Göngörmüş, yağmur sularının biriktiği bodrumlara dikkat çekti.

Göngörmüş, "Yağmur suyunun girdiği bodrumların tahliyesi için halkımız hassasiyet göstermeli. Halkımızı da bu sürece katkı sunmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.