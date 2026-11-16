Diyarbakır'da dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Giriş: 16.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde sürü halinde gezen dağ keçileri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kırsal Saltepe Mahallesi'nde dağlık alanda gezintiye çıkan Sinan Kutlu, dağ keçisi sürüsüyle karşılaştı.
Kutlu, bir süre gözlemlediği keçileri cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bulundukları alanda otlanan sürü, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ