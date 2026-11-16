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        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek iki ameliyatla hayata tutundu

        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek iki ameliyatla hayata tutundu

        Diyarbakır'da 720 gram doğan bebek yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuştu.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Ek Binasında Polat ailesinin erken doğan 720 gram ağırlığındaki bebeğinin geçirdiği ciddi bağırsak rahatsızlığını iki başarılı ameliyatla atlattığı belirtildi.

        Bebeğin 84 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuştuğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bebek henüz 8 günlükken bağırsaklarında ciddi bir rahatsızlık gelişti. Bağırsak dokusunun zarar görmesine neden olan nekrotizan enterokolit hastalığı nedeniyle bağırsağında iki ayrı noktada delinme meydana gelen bebek, acilen ameliyata alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Suat Çal tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, bebeğin zarar gören bağırsağının yaklaşık 15 santimetrelik bölümü çıkarıldı. Bağırsağın iyileşmesi amacıyla bir bölümü geçici olarak karın dışına alındı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Prof. Dr. Nilüfer Okur ve ekibinin yakın takibinde 84 gün tedavi gören bebek, sağlık durumunun düzelmesiyle taburcu edildi. Birkaç ay sonra ikinci kez ameliyata alınan bebeğin dışarıya alınan bağırsağı yeniden birleştirildi. Ameliyatın başarılı geçmesinin ardından bebek sağlığına kavuşarak ailesiyle birlikte evine döndü."

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, bebeğin sağlığına kavuşmasının büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

        Asiltürk, "Henüz 720 gram ağırlığında dünyaya gelen ve yaşamının ilk günlerinde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşan bebeğimizin sağlığına kavuşması büyük bir sevinç kaynağı. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanemiz, yalnızca Diyarbakır'a değil, çevre illere de hizmet veren önemli bir sağlık merkezidir. Yenidoğan yoğun bakım ve çocuk cerrahisi alanındaki güçlü altyapımız ve deneyimli sağlık ekiplerimiz sayesinde böylesine zorlu vakalarda başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu süreçte büyük emek veren tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, bebeğimize sağlıklı bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

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