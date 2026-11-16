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        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri ertelendi

        DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı uçak seferleri ertelendi.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Bağcılar Mahallesi ve havalimanı çevresinde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte düşük hızda ilerlerken, bazı uçak seferleri de ertelendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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