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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Kaynartepe Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda dün belirlenen adrese Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 381 uyuşturucu hap, 294 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca, 77 gram esrar ile 65 parça halinde 19,84 gram esrar ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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