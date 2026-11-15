Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bütün demokratik mücadele alanlarının açılması için bu süreç çok değerli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:46 Güncelleme:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Bütün demokratik mücadele alanlarının açılması için bu süreç çok değerli." dedi.

        Partisince Diyarbakır'daki Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ekmek, Barış ve Adalet İçin Bütçe Gençlik Forumu"na katılan Hatimoğulları, burada gençlerin sorularını yanıtladı.

        Hatimoğulları, Türkiye tarihinde birçok mücadelede gençlerin rolünün çok büyük olduğunu söyledi.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Hatimoğulları, "Bütün demokratik mücadele alanlarının açılması için bu süreç çok değerli. Bu süreci, bu silahsızlanma yani savaşın, çatışmanın durduğu, silahın sustuğu bir evrede daha güçlü bir şekilde sesimizi duyurabileceğimiz bir zemin olarak hep birlikte değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

        REKLAM

        Hatimoğulları, gençlerin yaşadığı sorunlara ilişkin şunları kaydetti:

        "Sorunları sadece eleştiren değil, çözen programımızla bu ülkeyi biz yönetmeye talibiz. İşsizlik ve yoksullukla mücadele edilebiliriz. Türkiye'nin mevcut kaynaklarıyla bir tarım ülkesi olduğunu unutmayalım. Bütün bunların hepsini düzgün bir biçimde planlayınca gerçek anlamda bir üretimle bunu başarabiliriz."

        Foruma, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Silahlı saldırıda öldürülmüştü, toprağa verildi
        Silahlı saldırıda öldürülmüştü, toprağa verildi
        Çermik'te sahabilerin hayatları ağaçlara nakşedildi
        Çermik'te sahabilerin hayatları ağaçlara nakşedildi
        Diyarbakır'da yüksek rekolteye rağmen üzümler bağlarda kaldı
        Diyarbakır'da yüksek rekolteye rağmen üzümler bağlarda kaldı
        Diyarbakır'ın 10 aydaki trafik bilançosu ürküttü: 3 bin 18 kaza, 14 ölü, 4...
        Diyarbakır'ın 10 aydaki trafik bilançosu ürküttü: 3 bin 18 kaza, 14 ölü, 4...
        Diyarbakır'ın "kuş cenneti" Kabaklı Göleti akademik çalışmalara ev sahipliğ...
        Diyarbakır'ın "kuş cenneti" Kabaklı Göleti akademik çalışmalara ev sahipliğ...
        Sokak hayvanlarının bakımı için her yıl bin 500 kilometre yol kat ediyor
        Sokak hayvanlarının bakımı için her yıl bin 500 kilometre yol kat ediyor