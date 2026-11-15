Silahlı saldırıda öldürülmüştü, toprağa verildi

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Esmer'in cenazesi, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda oprağa verildi. Esmer'in bir süre önce cezaevinde çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Sülüklü Sokak ile Lale Sokak’ın kesiştiği noktada meydana geldi. Evinden çıkan İrfan Esmer, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Esmer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

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