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        Tek tekeriyle Diyarbakır'dan Bingöl'e seyahat etti, tutkusuyla dikkat çekti

        Yalova'da yaşayan Bingöllü Resul Bağcı, elektrikli tek tekeriyle gerçekleştirdiği yolculuklarla dikkat çekiyor. Bingöl'den Diyarbakır'a elektrikli tek tekeriyle yolculuk yapan Bağcı'nın kaydettiği anlar yürekleri ağızlara getiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Tek tekeriyle Diyarbakır'dan Bingöl'e seyahat etti, tutkusuyla dikkat çekti

        Yalova'da yaşayan Bingöllü Resul Bağcı, elektrikli tek tekeriyle gerçekleştirdiği yolculuklarla dikkat çekiyor. Bingöl'den Diyarbakır'a elektrikli tek tekeriyle yolculuk yapan Bağcı'nın kaydettiği anlar yürekleri ağızlara getiriyor.

        Yalova'da yaşayan ve aslen Bingöllü olan Resul Bağcı, sıradan tatil anlayışının dışına çıkarak doğayla iç içe bir yaşam tarzını benimsiyor. Her tatil döneminde memleketi Bingöl'e gelen Bağcı, burada ve çevre illerde farklı rotalar belirleyerek keşif yolculuklarına çıkıyor. Elektrikli tek tekerini yanından ayırmayan Bağcı, özellikle dağlık alanlarda, doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelerde ve çok fazla bilinmeyen noktalarda geziler gerçekleştiriyor. Gezileri sırasında karşılaştığı doğal güzellikleri cep telefonu ve kamera aracılığıyla kayıt altına alan Bağcı, böylece daha önce pek çok kişinin görmediği yerleri ve doğanın saklı güzelliklerini görüntülüyor.

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        Tek tekerle yüzlerce kilometrelik yol

        Resul Bağcı'nın son yolculuklarından biri ise Bingöl'den Diyarbakır'a gerçekleştirdiği seyahat oldu. Elektrikli tek tekeriyle yola çıkan Bağcı, iki şehir arasındaki yolculuğunu tamamlayarak Diyarbakır'a ulaştı. Zaman zaman zorlu şartlarla karşılaşan Bağcı, dönüş yolculuğunda ise akşam karanlığına kaldı. Buna rağmen yolculuğunu tamamlayan Bağcı, elektrikli tek tekeriyle yaptığı gezilerin kendisi için yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil, aynı zamanda bir keşif ve yaşam tutkusu olduğunu ifade etti. Doğayı çok sevdiğini ve her fırsatta yeni yerler görmek istediğini belirten Resul Bağcı, şunları söyledi:

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        "Ben Yalova'da yaşıyorum, aslen Bingöllüyüm. Her tatil döneminde mutlaka memleketime geliyorum. Memlekete geldiğimde sadece ailemi ziyaret etmekle kalmıyorum, çevre illeri ve farklı şehirleri de gezmeye çalışıyorum. Elektrikli tek tekerim benim için çok özel bir araç. Onunla dağları, doğayı ve daha önce pek fazla kişinin keşfetmediği yerleri dolaşıyorum. Bingöl'den Diyarbakır'a da elektrikli tek tekerimle geldim. Bu yolculuk benim için güzel bir deneyim oldu. Yol boyunca farklı manzaralarla karşılaştım. Dönüş yolunda ise akşam karanlığına kaldım. Elbette bu tür yolculuklarda dikkatli olmak gerekiyor. Ancak bütün bunlar benim doğaya ve keşfetmeye olan sevgimi azaltmıyor. Her fırsatta yeni yerler görmeye, farklı şehirleri gezmeye ve doğanın güzelliklerini kayıt altına almaya devam edeceğim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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