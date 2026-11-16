Diyarbakır'da üstyapı çalışmaları devam ediyor: Bağlar'da 6 cadde sıcak asfaltla yenilendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinin Muradiye ve Kaynartepe mahallelerindeki 6 caddede asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Toplam 4 bin 950 metre uzunluğundaki güzergâhlara 10 bin ton sıcak asfalt serildi.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Bağlar ilçesinin Muradiye ve Kaynartepe mahallelerinde yürütülen asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında Fatih, Gürsel, Nükhet Coşkun, Girne, Göçmenler ve Kardeşlik caddeleri sıcak asfaltla yenilendi. Asfalt serimi öncesinde güzergahlarda zemin hazırlığı ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Toplam 4 bin 950 metre uzunluğundaki 6 caddede 10 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Altyapı faaliyetleri nedeniyle bozulan yol yüzeyleri yenilenirken güzergahların dayanıklılığı da artırıldı. Yol yenileme çalışmalarıyla araç ve yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedeflendi.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını sürdürecek.