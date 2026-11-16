Diyarbakırlı milli karateci, dünya şampiyonasında altın madalya kazandı

Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan, Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor adına mücadele ettiği Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda takım arkadaşlarıyla birlikte altın madalya kazandı.

Antalya’da düzenlenen 15. SKIF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası büyük mücadeleye sahne oldu. 47 ülkeden yaklaşık bin 200 katılımcının yer aldığı şampiyonada 796 sporcu ve 115 takım mücadele etti. Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor’un lisanslı milli sporcusu Diyarbakırlı Sena Kızılaslan, takım arkadaşlarıyla birlikte elde ettiği Dünya Shotokan Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kızılaslan, Ankara Keçiören Belediyesi Bağlumspor adına mücadele ettiği şampiyonada takım arkadaşlarıyla birlikte altın madalyaya uzanarak dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı. Kızılaslan, "Antalya’da düzenlenen 15. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda takım olarak altın madalyanın ve şampiyonluk kupasının sahibi olduk. Ayyıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmanın gururunu yaşadım" dedi.