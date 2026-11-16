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        Diyarbakır sis denizinde kayboldu

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kenti adeta görünmez hale getirdi. Şehrin üzerine çöken sis tabakası, yüksek kesimlerden bakıldığında denizi andıran görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Diyarbakır sis denizinde kayboldu

        Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, kenti adeta görünmez hale getirdi. Şehrin üzerine çöken sis tabakası, yüksek kesimlerden bakıldığında denizi andıran görüntüler oluşturdu.

        Özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle kent merkezi ve çevresindeki yapılar gözden kaybolurken, binaların yalnızca üst bölümleri sis bulutlarının arasından görülebildi. Ortaya çıkan manzara, Diyarbakır'ı adeta bir sis denizinin ortasında bıraktı. Görüş mesafesinin yer yer düşmesine neden olan sis, kentte kartpostallık görüntüler oluştururken, güne başlayan vatandaşlar da karşılaştıkları manzarayı ilgiyle izledi. Sis nedeni ile trafikte de aksamalar meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesinden dolayı sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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