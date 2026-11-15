Amed Sportif Faaliyetler, ulusal spor medyasının temsilcilerini ve yorumcularını Diyarbakır'da ağırladı

Amed Sportif Faaliyetler, düzenlediği organizasyonla ulusal spor medyasının temsilcilerini ve yorumcularını Diyarbakır'da konuk etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kulüp yönetimi ve İstişare Kurulu tarafından 13-15 Kasım'da düzenlenen "Ulusal Spor Medyası Buluşması" kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ulusal spor medyasının temsilcileri ve yorumcuları Diyarbakır'da ağırlandı.

Programın, Amed Sportif Faaliyetler'in tarihsel ve kültürel köklerini, temsil ettiği değerleri ve doğduğu coğrafyayla kurduğu güçlü bağı daha yakından tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

REKLAM

"Konuklarımızı Diyarbakır'ın binlerce yıllık tarihine ve zengin kültürel mirasına uzanan bir yolculukla buluşturduk. Program kapsamında İçkale Müzesi, Sülüklü Han, Ulu Cami, Kervansaray, On Gözlü Köprü, Zerzevan Kalesi ve Eğil başta olmak üzere kentin tarihi ve kültürel açıdan önemli mekanları ziyaret edildi. Gerçekleştirilen gezilerde, Diyarbakır'ın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan geçmişi, çok kültürlü toplumsal yapısı, mimari mirası ve tarih boyunca taşıdığı kültürel değerler hakkında konuklarımıza bilgiler aktarıldı. Organizasyon kapsamında ayrıca Diyarbakır'da görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla konuklarımızı bir araya getirdik. Gerçekleştirilen buluşmada, kentte görev yapan gazeteciler ile ulusal spor medyası temsilcileri arasında tanışmaya, iletişime ve karşılıklı görüş alışverişine imkan sağlandı. Böylece Amedspor'un ve Diyarbakır'ın farklı yönleriyle tanınmasına katkı sunulurken, yerel ve ulusal medya arasındaki iletişim bağlarının güçlendirilmesi de amaçlandı."

REKLAM

Açıklamada, Amed Sportif Faaliyetler'in yalnızca sportif başarılarıyla değil, köklerini aldığı coğrafyanın tarihi, kültürü ve toplumsal değerleriyle birlikte anlaşılması gerektiği düşüncesinden hareketle düzenlenen buluşmada, kulübün kimliğini şekillendiren tarihsel ve kültürel birikimin daha yakından tanınmasının da hedeflendiği aktarıldı.

Amed Sportif Faaliyetler'in yalnızca sahada mücadele eden bir futbol kulübü değil, doğduğu kentin hafızasından, Mezopotamya'nın çok kültürlü mirasından ve farklılıkların bir arada yaşama geleneğinden beslenen güçlü bir toplumsal değer olduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

REKLAM

"Kulübümüzün bugün temsil ettiği birlik, dayanışma, eşitlik ve ortak yaşam anlayışının temelinde, bu coğrafyanın köklü tarihsel ve kültürel birikimi bulunmaktadır. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz organizasyonun, Amedspor'un sportif kimliğinin ötesinde taşıdığı değerlerin daha iyi anlaşılmasına, kulübümüzün tarihsel ve kültürel bağlamı içerisinde değerlendirilmesine ve yerel ve ulusal spor medyasıyla kurduğumuz iletişimin güçlendirilmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Sporun birleştirici gücüyle tarih ve kültürü bir araya getirdiğimiz bu anlamlı buluşmaya katılan tüm spor medyası temsilcilerine, yorumcularına ve Diyarbakır'da görev yapan basın mensuplarına teşekkür ediyor, organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan İstişare Kurulumuza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Organizasyon boyunca Amedspor'u ve kentimizin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulan konuklarımız, buluşmaya ve Diyarbakır'a ilişkin izlenimlerini paylaşarak duydukları memnuniyeti dile getirdi."