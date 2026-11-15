Bismil'de festival alanında bıçaklı kavga: 2 yaralı

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde düzenlenen Moda ve Tekstil Festivali’nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesinde Kurtuluş Camii yanında kurulan Moda ve Tekstil Festivali alanında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.