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        Diyarbakır'ın 10 aydaki trafik bilançosu ürküttü: 3 bin 18 kaza, 14 ölü, 4 bin 994 yaralı

        Diyarbakır'da son 2026'nın ilk 10 ayında meydana gelen 3 bin 18 kazada 14 kişi hayatını kaybederken 4 bin 994 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Diyarbakır'ın 10 aydaki trafik bilançosu ürküttü: 3 bin 18 kaza, 14 ölü, 4 bin 994 yaralı

        Diyarbakır’da son 2026’nın ilk 10 ayında meydana gelen 3 bin 18 kazada 14 kişi hayatını kaybederken 4 bin 994 kişi de yaralandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Diyarbakır’da 2026’nın ilk 10 ayındaki kaza bilançolarını açıkladı. Buna göre sadece ekim ayında 357 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 569 kişi de yaralandı. OcakEkim döneminde meydana gelen kazanın oranı ise düşündürdü. Buna göre 10 ayda 3 bin 18 kaza meydana gelirken bu kazalarda 14 kişi öldü, 4 bin 994 kişi de yaralandı.

        Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur ikazında durmamak, taşıt giremez uyarısı bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü araç kullanmak, aşırı hız, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olarak sıralandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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