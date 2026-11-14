Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda 65 şüpheli yakalandı

Operasyonda, 65 zanlı gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, dijital materyal ve belgeler ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özel Eğitim ve Değerlendirme Kurulu Raporu'nda öğrencinin alması gereken destek eğitim programının iptal edilmesi, ders saatlerinin kısaltılması veya raporun olması gerekenden geç verilmesi gibi sorunların önüne geçmek amacıyla rüşvet verildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

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