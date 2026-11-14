Çüngüş'te kaybolan kadın bulundu

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 61 yaşındaki Kıymet Altunbaş isimli kadın bulundu.

Olay önceki gün Kıymet Altunbaş’ın akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine, ailesi kolluk kuvvetlerine kayıp ihbarında bulundu. İhbarın üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından kayıp kadının bulunması için çalışma başlatıldı.

Kayıp kadın jandarma, emniyet, AFAD ve güvenlik korucularının başarılı arama ve tarama faaliyetleri sonucunda, Çüngüş ilçesi Akpınar mevkisinde bu sabah saatlerinde bulundu. Hayatta olan Altunbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu, gerekli sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için Çüngüş Devlet Hastanesine sevk edileceği bildirildi.