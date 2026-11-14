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        Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü öldü

        Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:40 Güncelleme:
        Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü öldü

        Elazığ'da dere yatağına devrilen tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Elazığ-Malatya kara yolu Tüneller Kavşağı mevkisinde İ.T. yönetimindeki 27 GH 715 plakalı zift yüklü tanker, bariyerlere çarptıktan sonra dere yatağına devrildi.

        Devrildikten sonra çıkan yangında tankerden sızan zift dere yatağına yayıldı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

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