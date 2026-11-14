Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Yangın, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        İddia: Trump-Xi görüşmesinde Nvidia konusu yer almayacak
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        Son 16 yılın rekoru! Normalden yüzde 95 fazla
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 'Sur'un Hafızası' paneli düzenlendi
        Diyarbakır'da 'Sur'un Hafızası' paneli düzenlendi
        Yanlış botoks işlemi ölüme yol açabilir
        Yanlış botoks işlemi ölüme yol açabilir
        Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
        Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
        Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        Diyarbakır'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 13 yı...
        Diyarbakır'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanığa 13 yı...
        Diyarbakır'da "Tarımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi
        Diyarbakır'da "Tarımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi