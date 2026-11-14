Diyarbakır'da korkutan yangın: Ev kullanılamaz hale geldi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın zemin katındaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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