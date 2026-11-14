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        Diyarbakır'da 'Sur'un Hafızası' paneli düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, 'Sur'un Hafızası' panelinde, Sur'un dili, kültürü, tarihi ve toplumsal hafızasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 'Sur'un Hafızası' paneli düzenlendi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, 'Sur'un Hafızası' panelinde, Sur'un dili, kültürü, tarihi ve toplumsal hafızasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini vurguladı.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Emin Ay, Sezai Karakoç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Sur'un Hafızası' başlıklı panele katıldı. Panelde konuşan Ay, Sur'un Diyarbakır'ın kalbi olduğunu belirterek tarihi ve kültürel zenginliğinin korunması gerektiğini söyledi. Sur'u kendilerinin inşa etmediğini ancak bu mirasın korunmasında önemli sorumluluklar taşıdıklarını ifade eden Ay, farklı medeniyetlerin kentte dillerini, kültürlerini ve izlerini bıraktığını kaydetti. Ay, "Biz Sur'a layık mıyız, bunu konuşmamız gerekiyor" dedi.

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        Sur'un tarih boyunca farklı halkların ve inançların bir arada yaşadığı bir yerleşim olduğunu ifade eden Ay, dayanışmanın ve komünal yaşamın kentin kimliğinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Ay, dar sokakların, taş evlerin ve özgün mimarinin de bu ortak yaşam kültürünün parçaları olduğunu dile getirdi. Sur'un geçmişte Kürtlerin yanı sıra Süryani, Ermeni, Arap ve Türkmen topluluklarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Ay, hiçbir halkın ya da inancın tekelinde olmayan bu mirasın, farklılıkların özgürce ve barış içinde bir arada yaşaması anlayışıyla korunması gerektiğini belirtti.

        Sur'un yalnızca turistik bir alan olarak ele alınamayacağını vurgulayan Ay, dili, kültürü, tarihi ve yaşayan hafızasıyla bir bütün olarak korunması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin bu çalışmalara öncülük etmesinin önemine değinen Ay, kadın ve gençlik komünlerinin de Sur'un geleceğine ilişkin çalışmalara dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

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        Sur'un Hevsel Bahçeleri ile birlikte büyük bir doğal ve kültürel zenginlik taşıdığını belirten Ay, nüfusun yerinden edilmesiyle insanlarla doğa arasındaki ilişkinin de zayıfladığını dile getirdi. Ay, yeniden inşa çalışmalarında Sur'un tarihi dokusunun ve kültürel kimliğinin korunması gerektiğini vurguladı.

        Panelin ilk konuşmasını yapan yazar Veysi Ülgen ise Diyarbakır'ın tarih boyunca kırmızı ve siyah taşlarından dolayı 'Yanık Şehir' olarak anıldığını belirterek, kentin tarihi ve kültürel derinliğine dikkat çekti. Sur'un göç, zulüm ve baskılara rağmen çok dilli ve çok kültürlü yapısını koruduğunu ifade eden Ülgen, Kürtçenin yasaklandığı dönemlerde dahi dilin burada yaşatıldığını söyledi.

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        2015 yılında yaşanan çatışmalı sürecin Sur'da büyük bir yıkıma yol açtığını belirten Ülgen, yapıların yanı sıra kültürün, dilin ve toplumsal hafızanın da hedef alındığını dile getirdi. Yıkımın ardından yapılan yapıların Sur'un kültürel kimliğini yansıtmadığını ifade eden Ülgen, "Bu yanık şehir bizimdir, hepimizindir. Surla ilgili sorumluluğumuzu almamız gerekiyor. Yazdığım bütün yazılar ve şiirler Sur içindir" dedi.

        Panel, Ülgen'in Sur üzerine okuduğu şiirle sona erdi

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