Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır ve Mardin'de yapılan basın açıklamalarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:08 Güncelleme:
        Diyarbakır ve Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Diyarbakır ve Mardin'de yapılan basın açıklamalarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis Semti'nde cuma namazının ardından bir araya gelen grup tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Yaz, Gazze'de modern çağın en ağır soykırım ve yıkım süreçlerinden birinin yaşandığını belirtti.

        Gazze halkının temel insani ihtiyaçlardan yoksun şekilde hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Yaz, şöyle konuştu:

        "Mevsim koşullarının ağırlaşmasıyla birlikte Gazze'deki insani felaket yeni ve çok daha yakıcı bir boyuta ulaşmıştır. Şiddetli yağışlar, dondurucu soğuklar, fırtınalar ve su baskınları, zaten hiçbir fiziksel koruması olmayan çadır kentleri tamamen yaşanmaz hale getirmiştir. Çamurun ve suyun içinde kalan çadırlarda ısınma imkanından, temiz içme suyundan, yeterli gıdadan ve en temel sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar bugün sadece bombaların değil, açlığın, salgın hastalıkların ve dondurucu soğuğun pençesinde yaşam mücadelesi vermektedir. Açlık ve sefalet, işgal rejimi tarafından bilinçli bir politika olarak bir savaş ve teslim alma silahı şeklinde kullanılmaya devam edilmektedir."

        REKLAM

        Ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirten Yaz, "İnsani yardım koridorlarının keyfi biçimde kapatılması, enkaz kaldırma ekipmanlarının ve kışlık barınma malzemelerinin bölgeye girişinin engellenmesi, sınır kapılarının kapalı tutulması ve halkın kendi topraklarına ve evlerine güvenli dönüşünün sabote edilmesi açık birer savaş ve insanlık suçudur." dedi.

        Yaz, vicdan sahibi insanları, sivil toplum kuruluşlarını ve sorumluluk sahibi yetkilileri Gazze'de yaşanan insani krize karşı harekete geçmeye çağırdı.

        - Mardin

        Mardin'de de sivil toplum kuruluşları ve Kudüs Platformu öncülüğünde merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı Şakir Nuhoğlu Camisi önünde cuma namazı çıkışında toplanan grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

        REKLAM

        Mardin İHH Başkanı Hamdullah Aşar, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların yalnızca bir soykırım değil, insanlığın gözleri önünde büyüyen büyük bir vicdan ve insanlık krizinin adı olduğunu söyledi.

        Gazze'de çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini belirten Aşar, şunları kaydetti:

        "Gazze'de halkın büyük çoğunluğu evlerinden edilmiş, yüz binlerce aile derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Hastaneler yetersiz, ilaçlar eksik, temiz suya erişim sınırlı, çocukların eğitim hayatı ise büyük ölçüde kesintiye uğramış durumda. Kasım ayının ilk haftasında itibaren etkili olan şiddetli yağışlar, Gazze genelinde büyük bir felakete dönüştü. İnsani yardım kuruluşlarının 11 Kasım tarihli değerlendirmelerine göre yaklaşık 1,4 milyon insanın yaşadığı çadır ve geçici barınma alanları yağışlardan etkilendi. En az 70 bin çadırın hasar gördüğü, yüzlerce ailenin yeniden yerinden edildiği bildirildi. Çadırını su basan, yatağı ıslanan, üzerini örtecek bir battaniyesi dahi bulunmayan insanların dramı artık kelimelerle anlatılamayacak boyuttadır."

        REKLAM

        İsrail'in yıllardır sürdürdüğü saldırıların Gazze'de hayatı yaşanamaz hale getirdiğini ifade eden Aşar, "Ateşkes ve diplomatik açıklamalar tek başına yeterli değildir. Sivillerin güvenliği sağlanmadıkça, insani yardımlar kesintisiz ulaştırılmadıkça ve uluslararası hukuk işletilmedikçe Gazze'de gerçek bir huzurdan söz edilemez." dedi.

        Daha sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "Tarımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi
        Diyarbakır'da "Tarımda Trafik Güvenliği" eğitimi verildi
        Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" ba...
        Diyarbakır'da "19. Ulusal ve 5. Uluslararası Veteriner Cerrahi Kongresi" ba...
        61 yaşındaki kadından haber alınamıyor
        61 yaşındaki kadından haber alınamıyor
        Diyarbakır'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın aranıyor
        Diyarbakır'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kadın aranıyor
        Çermik'te çocuklar ve gençler camiyi doldurdu
        Çermik'te çocuklar ve gençler camiyi doldurdu
        Amed Sportif Faaliyetler Basın Sözcüsü Sönmez, takımın 11 haftalık performa...
        Amed Sportif Faaliyetler Basın Sözcüsü Sönmez, takımın 11 haftalık performa...