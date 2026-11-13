Çermik'te çocuklar ve gençler camiyi doldurdu

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte, yüzlerce öğrenci velileriyle birlikte manevi atmosferi camide soluma imkanı buldu. Sabah namazını müteakip yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, Rahman'ın has kulları konulu sohbette bulundu. Ulu Camii imam hatibi Mustafa Öztürk'ün dua yaptığı program, cemaate çorba ikramıyla sona erdi.

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