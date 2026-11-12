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        Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı

        Diyarbakır'da kara yolunda yarış yaptıkları belirlenen 2 kişiye para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:00 Güncelleme:
        Diyarbakır'da otomobilleriyle yarış yapan sürücülere para cezası uygulandı

        Diyarbakır'da kara yolunda yarış yaptıkları belirlenen 2 kişiye para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, motosikletli polis ekipleri, otomobilleriyle yarış yapan 2 sürücüyü takip ederek o anları kask kamerasıyla kaydetti.

        Araçları durduran polis, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücülere toplam 92 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri daimi olarak geri alındı.

        Araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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