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        Diyarbakır'da 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Ekim'de 1006. Sokak'ta M.U'nun silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında tespit edilen 2 şüpheli, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

        Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve balistik yelek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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