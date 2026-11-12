Çölyak hastaları için hazırlanan 3 bin 500 kolinin dağıtımı başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla 2026 yılı için planladığı 7 bin kolilik desteğin ikinci aşamasında 3 bin 500 kolinin dağıtımına başladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Nadir ve Kronik Hastalıklar Şube Müdürlüğü, çölyak hastalarının glütensiz gıdaya erişimde yaşadığı ekonomik ve sosyal zorlukları azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tespit edilen çölyak hastaları için hazırlanan gıda kolileri, ilçe belediyelerinin iş birliğiyle dağıtılıyor. Dağıtımın aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.

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İki yıllık desteğin 9 bin 800 koliye ulaşması hedefleniyor

Çalışmalara dair bilgi veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Aslan, engelli, yaşlı ve nadir ya da kronik hastalığı bulunan yurttaşların toplumsal yaşama katılımını destekleyen hizmetleri sürdürdüklerini belirtti. Glütensiz ürünlerin yüksek fiyatlarının özellikle dar gelirli aileleri zorladığını ifade eden Aslan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çölyak ve PKU hastalarına gıda kolisi desteği sağladıklarını söyledi. Aslan, "2026 yılının sonuna kadar 7 bin koli dağıtmayı hedefliyoruz. 2025 yılında başladığımız bu hizmet kapsamında, 2026 yılı sonu itibarıyla toplam 9 bin 800 adet gıda kolisi desteği sunmuş olacağız. Bu desteklerimizi önümüzdeki yıllarda artırarak sürdüreceğiz. Çünkü biz bu meseleyi bir halk sağlığı sorunu olarak görüyoruz" dedi.

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"Bu destek ailelere katkı sağlıyor"

Destekten yararlanan Adil Ataykaya, çocuklarının, eşinin ve annesinin çölyak hastası olduğunu belirterek, "Belediyemiz de öteden beri bize bu desteği sunuyor. Bu destek ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamasa da bir aile için önemli bir katkı. Bu yardımlar için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Lise birinci sınıfta çölyak tanısı aldığını belirten Zeynep Ece Yaran ise glütensiz ürünlere erişimde yaşadıkları güçlüğe dikkat çekerek, "Marketlerde glütensiz ürün bulmak konusunda sıkıntı çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu desteğin bizlere ulaşması çok iyi. Bize çok faydası oluyor" ifadelerini kullandı.