Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222. Sokak'ta meydana geldi. Müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürülme anı ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.