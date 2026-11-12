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        Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Diyarbakır'da müstakil ev yangında kullanılmaz hale geldi

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki müstakil bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Olay, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 222. Sokak'ta meydana geldi. Müstakil bir evin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın söndürülme anı ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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