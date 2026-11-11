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        Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamlığından mera alanındaki yapılara ilişkin açıklama:

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Kaymakamlığı, Dokuzçeltik Mahallesi'nde 110 bin metrekarelik mera alanında inşa edilen yapılara ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:56 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Yenişehir Kaymakamlığından mera alanındaki yapılara ilişkin açıklama:

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Kaymakamlığı, Dokuzçeltik Mahallesi'nde 110 bin metrekarelik mera alanında inşa edilen yapılara ilişkin açıklama yaptı.

        Yenişehir Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Yapılan incelemelerde, Dokuzçeltik Mahallesi'nde yer alan toplam 110 bin metrekarelik mera alanında 20 villa yapıldığı belirlendi. Kamuya ait mera alanında gerçekleştirilen bu yapılaşmaya ilişkin gerekli çalışmalar başlatılırken, ilgili birimlerce yerinde inceleme ve tespit işlemleri tamamlandı. Mera alanları, yalnızca belirli kişi veya grupların değil, toplumun ortak değerleri arasında yer alan ve kamu yararı doğrultusunda korunması gereken alanlardır. Bu alanların amacı dışında kullanılması, işgal edilmesi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda yapılaşmaya konu edilmesi, kamu mülkiyetine ve toplumun ortak haklarına zarar vermektedir." ifadelerine yer verildi.

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        Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların korunmasının kamu kurumlarının temel sorumlulukları arasında yer aldığı ve hiçbir kişi ya da grubun kamuya ait alanları kendi özel mülkü gibi kullanma hakkının bulunmadığı kaydedilen açıklamada, kamuya ait alanların kişisel tasarruflara konu edilmesine karşı yürütülen denetimlerin, yalnızca mevcut işgallerin önlenmesi bakımından değil gelecek nesillerin ortak değerlerinin korunması açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

        "Kamuya ait alanların işgal edilmesine göz yumulmaması, mevzuatın herkes için eşit şekilde uygulanması ve kamu hakkının korunması, hukuk devletinin vazgeçilmez gereklilikleri arasında bulunuyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar, kamu malının korunması konusunda tavizsiz ve kararlı bir idari yaklaşımın önemini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadeleri kullanılan açıklamada, kaçak yapılaşma ile ilgili başlatılan işlemlerin ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürüleceği, kamuya ait mera alanlarının korunmasına yönelik denetim ve takip çalışmalarının da devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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