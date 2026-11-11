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        Çermik'te hayvan barınağı yapımına başlandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayvan barınağının yapım çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Çermik'te hayvan barınağı yapımına başlandı

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hayvan barınağının yapım çalışmalarına başlandı.

        Çermik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Tepe Mahallesi'nin Sapko Küme Evleri mevkisindeki 2 bin 200 metrekarelik alanda yapılacak barınağın temel kazısına başlandı.

        Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan çalışmanın yürütüldüğü alanı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

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        Galeri

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