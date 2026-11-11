Çermik'te hayvan barınağı yapımına başlandı

Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Hayrettin Kızılarslan çalışmanın yürütüldüğü alanı ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Çermik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Tepe Mahallesi'nin Sapko Küme Evleri mevkisindeki 2 bin 200 metrekarelik alanda yapılacak barınağın temel kazısına başlandı.

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