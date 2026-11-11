Fırat Nehrinde balık çeşitliliği arttı
Diyarbakır'ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri sınırından geçen Fırat Nehrinde balık çeşitliliği arttı.
Diyarbakır’ın Çermik ve Çüngüş ilçeleri sınırından geçen Fırat Nehrinde balık çeşitliliği arttı.
Nehir üzerinde kurulan alabalık üretim çiftliklerinden kaçan balıklar, nehri doğal yaşam alanına dönüştürdü. Fırat Nehrinde yaşayan turna, sazan, yayın, tel balığı gibi balık çeşitlerine ek olarak, alabalık ve somon balığı da çeşit olarak yaşamaya başladı. Balık ağlarını dolduran doğal alabalık ve somon balıkları, balıkçı tezgahlarında tüketicilere sunuluyor.
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