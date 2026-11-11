Diyarbakır'da bazı güzergahlarda hız sınırı yeniden belirlendi, tabelalar değişti

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, kentte bazı güzergahlarda hız sınırlarının değiştiğini ve tabelaların yenilendiğini duyurarak, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Eylül'de UKOME kararı doğrultusunda, kentteki bazı güzergahlarda hız sınırlarının yeniden düzenlendiğini, gerekli trafik işaret ve levhalarının yerleştirilmesinin tamamlandığı belirtildi. Sürücülerin güncel hız sınırı uygulamalarına dikkat etmeleri istendiği açıklamada, seyir halindeyken trafik işaret ve levhalarına uymaları, kendi can güvenlikleri ve diğer yol kullanıcılarının güvenliği açısından önem arz ettiği vurgulandı.