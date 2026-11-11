Diyarbakır'da pamuk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrildiği kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde pamuk yüklü kamyonun devrildiği kazada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Kaza, dün Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta sıkışan İbrahim Şahin (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü Şahin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.
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