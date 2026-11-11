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        Pamuk yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralandı, oğlu öldü

        DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde devrilen pamuk yüklü kamyonun şoförü A.Ş. yaralandı, oğlu İbrahim Şahin (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Pamuk yüklü kamyon devrildi; sürücü yaralandı, oğlu öldü

        DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde devrilen pamuk yüklü kamyonun şoförü A.Ş. yaralandı, oğlu İbrahim Şahin (20) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Diyarbakır-Çınar kara yolunda meydana geldi. A.Ş.’nin kontrolünü kaybettiği 46 DA 211 plakalı pamuk yüklü kamyon devrildi. Kazada A.Ş. ile oğlu İbrahim Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kabinden çıkarılan baba-oğul, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Şahin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Şahin’in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. A.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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