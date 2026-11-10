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        Diyarbakır'da malzeme istifli konteyner alevlere teslim oldu

        Diyarbakır'da malzeme istifli bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Diyarbakır'da malzeme istifli konteyner alevlere teslim oldu

        Diyarbakır'da malzeme istifli bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Eski Siverek Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle malzeme istifli konteynerde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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